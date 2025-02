Sandy Walsh onthult de echte reden achter zijn Japanse avontuur: "Toen begon ik na te denken, het waren twee hectische weken"

Sandy Walsh heeft zijn langverwachte Aziatische avontuur beet. De Indonesische international, die de afgelopen jaren uitkwam voor KV Mechelen, ruilt België in voor een nieuw hoofdstuk bij de Japanse topclub Yokohama F. Marinos.

De overstap kwam in een stroomversnelling toen Marinos twee weken geleden interesse toonde. “Voor mij was het meteen in kannen en kruiken. Het financiële gedeelte werd door de managers geregeld, en daarna was er snel een akkoord tussen de clubs", vertelt Walsh in De Gazet van Antwerpen.

Afgelopen zaterdag werd Walsh officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club, al moest hij in allerijl afscheid nemen van zijn ploegmaats bij KV Mechelen. “Ik speelde sowieso niet meer tegen OHL en de dag erna zat ik al op het vliegtuig naar Tokio. Daarna volgden medische testen, individuele trainingen en zelfs een korte trip naar Indonesië voor mijn werkvergunning. Het waren twee hectische weken.”

Einde contract

KV Mechelen werkte mee aan de transfer, aangezien het contract van Walsh afliep en hij geen speeltijd meer kreeg. “Ik heb een goed en professioneel gesprek gehad met de club. De selectie was door inkomende transfers groter geworden en er moesten keuzes gemaakt worden. Die keuzes respecteer ik.”

De verdediger droomde al langer van een overstap naar Azië. “Eigenlijk wilde ik deze stap al zetten sinds de Asian Cup. Na mijn terugkeer startte ik nog tegen Anderlecht en Eupen, maar daarna werd ik zonder reden aan de kant geschoven. Toen begon ik na te denken over een stap naar Azië.”

"Ik ben blij dat het nu gelukt is. Toch blijf ik erbij dat mijn jaren bij KV Mechelen mijn beste waren in België.”