Sven Vandenbroeck kijkt vooruit naar erg speciaal duel: "Die reactie was misschien wat overdreven"

Na zijn vertrek bij Lierse keert Sven Vandenbroeck voor het eerst terug naar het Lisp. Vrijdagavond speelt zijn ploeg, Zulte Waregem, tegen Lierse.

Op de openingsspeeldag van het seizoen verloor Zulte Waregem van Lierse na een kopbal van Pietro Perdichizzi. “Het was bijna voorspelbaar", zegt Vandenbroeck in de Gazet van Antwerpen.

Vandenbroeck had zelf een opvallende rol in hoe Lierse die match aanvloog. “Ik had gezegd dat het een voordeel was om uit te spelen tegen een topploeg, omdat je dan minder druk hebt en de tegenstander vaak nog niet klaar is. Wist ik veel dat ik zelf in het andere kamp zou staan.”

Na zijn vertrek werd Vandenbroeck afgeschilderd als iemand die voor het geld naar Zulte Waregem vertrok. Lierse-supporters zwaaiden zelfs met biljetten met zijn gezicht erop.

“Ik heb daar nooit slecht op gereageerd. De reactie na die eerste nederlaag was misschien wat overdreven, maar ik begrijp het. De club kwam uit een moeilijk seizoen, had grote ambities en dan vertrekt de coach die met hen die ploeg heeft opgebouwd. Dat leidt tot onbegrip.”

Vrijdag keert Vandenbroeck dus voor het eerst terug naar het Lisp. “Het voelt zeker speciaal. We hadden een mooie tijd samen, maar het afscheid was niet makkelijk."