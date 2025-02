Thibaut Courtois zegt nu zelf wanneer hij terugkeert bij de Rode Duivels en apprecieert signaal bondscoach Rudi Garcia

Thibaut Courtois (32) lijkt in maart eindelijk zijn comeback te maken bij de Rode Duivels. De doelman van Real Madrid gaf na afloop van de Champions League-kraker tegen Manchester City aan dat bondscoach Rudi Garcia binnenkort op bezoek komt. "Alles ziet er positief uit", klonk het veelbelovend.

Al maanden wordt gespeculeerd over de terugkeer van Courtois, die sinds juni 2023 geen wedstrijd meer speelde na die ruzie met voormalig bondscoach Domenico Tedesco.

Zowel Garcia als Courtois zelf zinspeelden eerder op een rentree, en op het Gala van de Gouden Schoen bevestigde ook zijn vader Thierry dat een terugkeer “nakend” is. “Al dan niet tegen Oekraïne", voegde hij eraan toe.

De Rode Duivels spelen in maart barragewedstrijden voor de Nations League tegen Oekraïne. “Thibaut en de bond zijn aan het spreken", aldus Thierry Courtois. “Door het drukke programma kan het ook nog wat langer duren, tot de kwalificatiewedstrijden voor het WK. Maar het plan is om in maart klaar te zijn.”

Courtois zelf liet bij VTM Nieuws weten dat hij er wel degelijk in maart hoopt bij te zijn. “Ik voel me goed en werk elke dag hard om weer topfit te worden", zei hij. “Ik weet dat de bondscoach me binnenkort opzoekt. Dat is een positief signaal.”

Op de vraag of hij indruk wilde maken op Garcia met zijn prestatie tegen City - een wedstrijd die Real Madrid in extremis won -, reageerde Courtois met een kwinkslag. “Ik denk dat hij tevreden is over de Belgen in het algemeen, al hoop ik dat Jeremy (Doku) en Kevin (De Bruyne) rustig blijven in de terugmatch. Maar het is altijd mooi om de Belgen goed te zien spelen. Hopelijk in maart opnieuw."