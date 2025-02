Westerlo zal tot op het einde moeten knokken: "Dat de trein vertrokken is wil ik niet zeggen"

KVC Westerlo heeft zichzelf afgelopen weekend uit de gevarenzone kunnen werken. De Kemphanen boekten een indrukwekkende 4-2 overwinning tegen Standard, met nog steeds hetzelfde goede voetbal als steeds.

KVC Westerlo had een zeer moeilijke periode achter de rug. Punten pakken leek maar niet te lukken, ondanks het feit dat de troepen van Timmy Simons wel steeds goed voetbal brachten. Nu is daar verandering in gekomen met een 6 op 6.

"We zijn goed bezig, maar we zijn er nog niet", stelt verdediger Tuur Rommens. "Met nog vijf wedstrijden te gaan staan we maar één punt voor op de ploeg die vierde laatste staat. Het wordt knokken tot de laatste wedstrijd."

Nu volgt een heel belangrijke match tegen Cercle Brugge dit weekend. "Voor die 9 op 9 gaan we sowieso, maar ik heb Cercle zien spelen tegen Genk en dat was zeker niet slecht. Het is een gewaagde tegenstander, ik hoop op een leuke match."

En is de trein nu vertrokken? "Dit was nodig. Vooral tegen Kortrijk moesten we punten pakken en we hebben dat nu proberen door te trekken. Dat de trein vertrokken is wil ik niet zeggen. Hopelijk kunnen we play-downs vermijden", gaat Rommens bij ons verder.

Simons is blijven geloven in zijn manier van werken, en dat loont nu. Westerlo zorgt al een heel seizoen voor spektakel, dus is het leuk om te zien dat dit nu ook beloond wordt.

"Qua voetbal verdienden we meer punten, maar het gaat nog steeds om de punten te pakken. Dat hebben we nagelaten in die moeilijke periode, maar de laatste twee weken lukt het goed", besluit Rommens.