🎥 Vincent Kompant en Bayern München bezorgen Schmeichel en Rode Duivel lastige avond, Mike Maignan blundert en Benfica doet wat moet

Niet alleen Club Brugge speelde woensdag de heenwedstrijd van de tussenronde Champions League. Een overzicht van de andere resultaten.

Gezien de enkele verrassingen in de eerste fase van deze nieuwe Champions League, waren enkele grote teams actief in de tussenronde. Te beginnen met Bayern München, dat nog steeds de finale in zijn Allianz Arena in gedachten heeft.

De weg is nog lang en begon met een uitwedstrijd tegen Celtic. Ondanks een Schots doelpunt dat meteen werd afgekeurd, domineerden de troepen van Vincent Kompany in de eerste helft en moesten ze tot vlak voor de rust wachten om het verschil te maken met een verrassend schot van Michael Olise (45e, 0-1).

Kasper Schmeichel had weinig kans om in te grijpen bij de 0-2 gescoord door Harry Kane op een corner na de rust. Met de rug tegen de muur duwde Celtic, met Rode Duivel Arne Engels, door en slaagde erin om de voorsprong van Bayern te verkleinen door een goal van Daizen Maeda in het laatste kwartier. Bayern speelde niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar mag in de terugwedstrijd een 1-2 voorsprong verdedigen.

Dat de Duitsers deze tussenronde moeten doorlopen, lijkt voornamelijk vanwege de 3-0 nederlaag tegen Feyenoord enkele weken geleden. Deze keer was het AC Milan dat van de goede sfeer in De Kuip mocht proeven. Zouden de fans ook doelman Mike Maignan uit zijn concentratie hebben gehaald? Hij ging de fout in bij het schot van Paixao dat leidde tot het enige doelpunt van de wedstrijd na drie minuten.

In de derde en laatste wedstrijd tussen Monaco en Benfica werd alles beslist op minder dan vijf minuten. Enkele momenten na de openingsgoal van de Portugezen, gescoord door Vangelis Pavlidis, kreeg Mutassim Al Musrati zijn tweede gele kaart, waardoor ASM de wedstrijd met tien man moest uitspelen. Benfica benutte dit perfect en behield de 0-1 voorsprong. Alle wedstrijden van de avond eindigden dus in overwinningen met één doelpunt verschil, de spanning blijft hoog voor de terugwedstrijden.