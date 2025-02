Alles moet wijken voor hét plan van Al Hilal: 'Saoedische topclub wil transferperiode laten verzetten en Salah nog voor de start van het WK voor clubs binnenhalen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Al Hilal SFC wil alles in het werk stellen om Mo Salah naar het Midden-Oosten te halen. En de Saoedische topclub heeft voor zichzelf een héél speciale deadline gesteld.

We schreven eerder al dat Al Hilal SFC alles op alles zet om Mo Salah binnen te halen. De Egyptenaar kan er niet alleen op financieel vlak, maar ook op extrasportief vlak een enorme status verwachten.

Al Hilal heeft de start van het WK voor clubs al deadline gesteld. Het is hét ultieme doel van de Saoedi's om Salah al te laten meespelen op dat vernieuwde wereldkampioenschap.

En zo'n constructie heeft voeten in de aarde. Door de zomertransferperiode in Saoedi-Arabië vroeger te laten beginnen - het WK start op vijftien juni - kan Salah alvast binnengehaald worden. Minstens even belangrijk: zijn contract bij Liverpool FC loopt tot… dertig juni.

De Saoedische kranten weten dat Liverpool er de komende maanden nog alles aan zal doen om Salah te overtuigen. Maar The Reds beseffen evengoed dat meewerken ervoor kan zorgen dat ze dan toch nog een zakcentje verdienen.

Waar ligt de toekomst van Mo Salah?

Het beloven alvast spannende maanden voor de toekomst van Salah. Behalve uiteraard Liverpool en Al Hilal dromen ook PSG en FC Barcelona nog steeds van de komst van de Egyptische superster.