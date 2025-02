En dat midden in de degradatiestrijd: KV Kortrijk laat absolute sterkhouder nog vertrekken

KV Kortrijk komt plots met groot nieuws. Kapitein Joao Silva verlaat de club en trekt naar het Braziliaanse Sport Recife.

KV Kortrijk zal de komende weken nog serieus moeten strijden. De Kerels staan voorlaatste in de competitie met slechts 19 punten, en spelen behoudens een grote verrassing de Relegation Play-offs.

Ze kunnen dus al hun krachten gebruiken in de degradatiestrijd, alleen wordt dat nu moeilijk. De club meldt op donderdag plots dat het afscheid neemt van kapitein Joao Silva.

Hij trekt meteen definitief naar het Braziliaanse Sport Recife. Kortrijk plukte hem in de zomer van 2022 weg bij het Spaanse Alaves.

Sindsdien werd hij er een vaste waarde in de verdediging, wat hij dit seizoen ook nog was. Eind 2023 werd hij zelfs kapitein bij de Kerels.

Heel verrassend is zijn vertrek misschien niet, aangezien hij de laatste twee competitiewedstrijd al niet meer bij de selectie zat. "We bedanken João voor zijn niet-aflatende inzet voor de club & wensen hem heel veel succes in het vervolg van zijn carrière", klinkt het bij Kortrijk nog.