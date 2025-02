Maatregel op WK '34 die niet in de smaak zal vallen bij Belgische supporters: "Het is niet 100% noodzakelijk"

Op het wereldkampioenschap voetbal van 2034, dat doorgaat in Saudi-Arabië, zal een nultolerantie op alcohol heersen. Op het WK in Qatar was er op sommige plekken wel nog bier te vinden, maar in Saudi-Arabië zal er dus geen druppel alcohol te verkrijgen zijn.

Prins Khalid bin Bandar Al Saud, Saoedische ambassadeur in het Verenigde Koninkrijk, bevestigde donderdag wat veel voetbalfans al vreesden, dat meldt Het Nieuwsblad. "Wij laten geen alcohol toe. Je kan heel wat plezier hebben zonder alcohol", vertelt de prins. "Het is niet 100% noodzakelijk. In tegenstelling tot ons weer, zijn wij een droog land." Mensenrechten Na de aanduiding van Saudi-Arabië als gastland voor het WK van '34, was er heel wat onvrede. Het land staat erom bekend mensenrechten te schenden. Wanneer Al Saud gevraagd werd of homoseksuele voetballers er veilig zullen zijn, antwoordde hij: "Het is geen Saoedisch evenement, het is een wereldwijd evenement. Wij verwelkomen iedereen." Alcohol of niet, onze Rode Duivels zullen zich ongetwijfeld willen tonen in Saudi-Arabië. Maar eerst moet het presteren in de VS/Canada/Mexico en vier jaar later in Portugal/Spanje/Marokko.