📷 Rode Duivel komt te hulp en steunt spitsbroeder na racistische haatberichten

Johan Bakayoko heeft via Instagram zijn steun betuigd aan Loïs Openda. Openda kreeg racistische haatberichten na een gemiste kans tegen St.Pauli.

Ploeggenoot bij de Rode Duivels Johan Bakayoko sprak zich uit tegen het racisme in het voetbal en steunde zijn collega-Rode Duivel. “Voetbal is hetzelfde niet zonder verschillende kleuren. Nultolerantie voor racisme, van welke aard dan ook. Al mijn steun aan mijn broer, Loïs Openda.”

Met zijn boodschap maakt Bakayoko duidelijk dat er geen plaats is voor racisme in de sport. Loïs Openda deelde dinsdag op Instagram enkele van de privéberichten die hij had ontvangen na de wedstrijd tussen Leipzig en St. Pauli.

De berichten waren niet alleen beledigend, maar ook bedreigend. Een bericht bevatte de woorden: “Dom zwart dier. Ik smeek het je, sterf. Alsjeblieft.”

Ook de club van Openda, RB Leipzig, heeft het gedrag krachtig veroordeeld. De Duitse club kwam dan ook met een krachtige statement naar buiten.

“De racistische beledigingen en scheldpartijen aan het adres van Openda doen ons walgen en maken ons boos en verdrietig. We veroordelen racisme en onmenselijk gedrag in de sterkst mogelijke bewoordingen. Loïs heeft de volledige steun van de club en samen vechten we tegen alle vormen van discriminatie", aldus de Duitse club.