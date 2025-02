Besnik Hasi reageert voor het eerst op woede-uitbarsting richting spits en brengt goed nieuws voor trip naar Union

Na zijn kritiek op spits Lion Lauberbach, reageerde Besnik Hasi voor het eerst op zijn ongelukkige aanval richting zijn spits die volgens hem zelfs op training niet kan scoren.

In de persconferentie voor de uitwedstrijd tegen Union legde Hasi uit waarom hij zo boos was na het 3-3-gelijkspel tegen KAA Gent. Hasi zei dat hij altijd volledig betrokken is bij de club en dat zijn emoties soms de overhand nemen.

“Bij een 3-1-stand gaat Lauberbach in de aanval. Torunarigha, die al geel had, pakt hem bij z’n truitje. Waarom gaat hij daar in godsnaam niet naar de grond? Hij kan zelfs niet scoren op training. Waarom probeert hij dan te scoren?", reageerde Hasi toen op zijn aanvaller.

Na zijn kritiek bood Hasi zijn excuses aan Lion Lauberbach aan. De spits bleef rustig, volgens de coach, en reageerde met de kenmerkende kalmte die hem kenmerkt.

"Lion is een koele kikker. Je weet niet wat hij denkt of voelt", aldus Hasi op zijn persconferentie.

Terugkeer van Daam Foulon

Na het 3-3 gelijkspel tegen KAA Gent trekt Malinwa dit weekend naar Union. Hasi kan hierbij weer rekenen op Daam Foulon die hersteld lijkt te zijn van een hamstringblessure.