Wordt hij de nieuwe miljoenentransfer voor Cercle? "Staat al verder dan Denkey"

Het worden nog zware weken voor Cercle Brugge. De vereniging bevindt zich in het midden van een degradatiestrijd en heeft nog vijf wedstrijden om zich te redden. Daarvoor rekent het onder meer op Braziliaans talent Felipe Augusto.

Cercle heeft de afgelopen paar seizoen laten zien dat ze een neus voor aanvallend talent hebben. Na Ueda (Feyenoord) en Denkey (FC Cincinatti), is nu ook Olaigbe voor enkele miljoenen vertrokken. De jonge vleugelspeler trok naar het Franse Rennes, Jeremy Doku achterna.

Denkey achterna

Cercle haalde wel Frans jeugdinternational Steve Ngoura binnen van talentenfabriek Le Havre, maar die ligt al sinds januari in de lappenmand met een blessure aan de hamstrings. Alle hoop wordt bij Cercle dus op de jonge schouders van Braziliaanse spits Felipe Augusto (20) gelegd.

Met zes goals en drie assists in 53 wedstrijden heeft de jonge Braziliaan voorlopig die hoge verwachtingen nog niet kunnen inlossen. Maar trainer Feldhofer heeft vertrouwen in zijn spits: "Ik kan alleen maar zeggen dat Felipe nu verder staat dan Denkey twee, drie jaar geleden", vertelt de Oostenrijker aan de Krant van West-Vlaanderen.

Opleidingsvereniging

Of Augusto en co de Vereniging van een plekje in de Relegation Play-offs kunnen weerhouden, valt nog te bezien. Dat zal absoluut geen eenvoudige oplossing zijn, zeker nadat het met Denkey en Olaigbe zijn twee topscoorders liet vertrekken.

Feldhofer heeft er alleszins vertrouwen in: "Cercle is nu eenmaal een opleidingsvereniging, dat is ingecalculeerd", vertelt de Oostenrijker. "En we vonden al vervangers. Daarom ook ben ik hier, om spelers beter te maken."

De laatste hordes richting het behoud zijn allesbehalve eenvoudig voor Cercle: Na Westerlo en Kortrijk wachten Antwerp, Club Brugge en Anderlecht in de laatste drie wedstrijden van de reguliere competitie.