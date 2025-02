🎥 Jude Bellingham onthult wat hij zei bij opvallende rode kaart: "De ref ging in de fout"

Opschudding in Osasuna-Real Madrid vijf minuten voor de rust. Jude Bellingham kreeg uit het niets een rode kaart nadat hij iets zei tegen de scheidsrechter. Hij legde nadien uit wat hij zei.

Thibaut Courtois was zich in de 39ste minuut aan het klaarmaken voor een uittrap terwijl Luka Modric en Jude Bellingham in discussie gingen met de scheidsrechter. Tot Bellingham plotseling een rode kaart kreeg.

Het ongeloof bij Real Madrid was groot, niemand begreep waarom de Engelsman rood had gekregen. Volgens Real-coach Ancelotti was er echter wel een logische verklaring voor de rode kaart van Bellingham.

Begreep scheidsrechter Bellingham verkeerd?

"De scheidsrechter sprak geen Engels. Bellingham zei: 'Als dat een fout is, was dat van daarnet een strafschop. F*ck off.' Hij zei 'f*ck off' en niet 'f*ck you'. Volgens mij was dat niet beledigend bedoeld", zei Ancelotti.

Bellingham bevestigde dat ook. "Het is een uitdrukking die ik al sinds mijn 16e gebruik. Het is duidelijk dat de ref hier een fout heeft gemaakt. Het is een misverstand. Ik hoop dat de voetbalbond daar rekening mee houdt."

"Ik hoop in ieder geval dat mijn ploegmaats weten dat ik niet zo onverantwoord ben geweest om hen in een situatie te brengen waardoor ze met zijn tienen moesten voortdoen." Real slikte in de tweede helft een tegengoal op penalty en bleef op 1-1 steken tegen Osasuna.