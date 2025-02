Héél bekende naam duikt weer op bij Standard: druk neemt toe voor verkoop Rouches

De verkoop van Standard Luik nadert een beslissende fase. De Amerikaanse investeringsgroep A-Cap wil de club van de hand doen en Moelis&Co, de bank die het proces begeleidt, moet bepalen welke kandidaten exclusieve onderhandelingen mogen starten.

Meerdere biedingen kwamen binnen, maar niet allemaal werden ze weerhouden, weet Le Soir. Zo werd het bod van de Amerikaanse zakenman Glenn Straub, minder dan 10 miljoen euro, afgewezen. Ook een voorstel uit de Emiraten werd door A-Cap als onvoldoende beoordeeld. De huidige eigenaars mikken op een verkoopprijs van minstens 20 miljoen euro.

Opvallend is dat ook een Europese bieding genoemd wordt, waarbij de naam van Lucien D’Onofrio circuleert. De voormalige sportief directeur van Standard wordt gelinkt aan een mogelijke overname, maar zijn betrokkenheid is nog niet bevestigd.

D’Onofrio heeft een lange geschiedenis bij de club en zou met zijn ervaring en netwerk Standard nieuw leven kunnen inblazen. Zijn terugkeer zou bij de achterban ongetwijfeld gemengde gevoelens oproepen, gezien zijn verleden in het Belgische voetbal.

De tijd dringt echter, want de Pro League eist dat clubs hun dossier voor de licentieprocedure indienen. Een belangrijk element daarin is de zogenaamde ‘letter of comfort’, een financiële garantie van de eigenaar.

Clubs hebben nog tot midden april om alles in orde te brengen, maar de druk neemt toe. Als Standard tegen die tijd geen nieuwe eigenaar heeft, kan dat gevolgen hebben voor de stabiliteit van de club.