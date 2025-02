Nieuwste aanwinst is duidelijk over zijn eerste weken in België: "Wat de coach me vertelde, vond ik zeer interessant"

Aïman Maurer verruilde deze winter het Franse Clermont Foot voor een avontuur in België bij RWDM. De 24-jarige aanvaller, die zijn eerste stappen buiten de Franse competitie zet, vertelt openhartig over zijn eerste weken in Brussel.

"Ik kende al enkele jongens van de nationale jeugdploegen van Marokko, zoals Achraf Laâziri, Ilyes Ziani en Soufiane Benjdida", legt Maurer uit in Het Nieuwsblad. "Met Achraf heb ik vorig seizoen zelfs even samengespeeld bij Dunkerque.

Wat Maurer vooral naar RWDM trok was de visie van trainer Yannick Ferrera."Wat de coach me op tactisch en technisch vlak heeft uitgelegd, vond ik zeer interessant. Hij heeft vertrouwen in mijn kwaliteiten."

Na zes jaar bij Clermont Foot, inclusief een uitleenbeurt aan Dunkerque, voelde Maurer dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. "Dat had net zo goed in Frankrijk kunnen zijn, maar ik ben in Sint-Jans-Molenbeek beland.”

Technische speler

Maurer ziet zichzelf als een technische speler die van provocatie op het veld houdt. Zijn favoriete posities zijn op de flanken of als aanvallende middenvelder, maar Maurer benadrukt dat hij flexibel is en zich graag aanpast aan de wensen van de coach.

Maurer kende dit seizoen bij Clermont een moeilijk begin, waarbij hij vaak als invaller werd ingezet. Ondanks de beperkte speeltijd bleef hij hard werken aan zijn conditie. "Ik moest fysiek in topvorm blijven, dus ik ben altijd blijven trainen en mijn ritme behouden", besluit de nieuwe aanwinst.