Real Madrid woedend en wil beslissing aanvechten omdat ref 'geen deftig Engels kent'

Volgens Real was er sprake van een misverstand en wil de club de schorsing aanvechten. In het scheidsrechtersrapport staat dat Bellingham werd uitgesloten wegens belediging van arbiter José Munuera Montero. “In de veertigste minuut werd speler (5) Bellingham, Jude Victor William, weggestuurd om de volgende reden: omdat hij mij, terwijl ik een paar meter verderop stond, aansprak met de volgende woorden: ‘Fuck you’.”

Coach Carlo Ancelotti beweerde na de wedstrijd dat de scheidsrechter Bellinghams woorden verkeerd heeft begrepen. “Jude heeft helemaal geen ‘Fuck you’ gezegd, maar ‘Fuck off’. Dat is een groot verschil", verdedigde de Italiaan zijn speler. Ook Bellingham zelf verklaarde dat er sprake was van een misverstand.

Real Madrid hoopt via een officieel protest bij de disciplinaire commissie van La Liga de schorsing te verminderen of ongedaan te maken. De club beroept zich op beelden van Movistar+, waarop volgens hen duidelijk te horen is dat Bellingham ‘Fuck off’ zei en niet de beledigende variant.

Dat kan een groot verschil maken voor de strafmaat. Volgens de Spaanse reglementen wordt het uitschelden van een scheidsrechter bestraft met een schorsing van vier tot twaalf wedstrijden. Voor grof taalgebruik dat niet direct tegen een persoon is gericht, volstaan één à twee wedstrijden.

Het is nu afwachten hoe de disciplinaire commissie de zaak beoordeelt. Als Real Madrid gelijk krijgt, kan Bellingham mogelijk al sneller opnieuw in actie komen. Mocht de schorsing blijven staan, dan mist de Engelsman enkele cruciale wedstrijden in de titelstrijd van La Liga.

🚨⚪️ Jude Bellingham: “I never insulted the referee, I’m glad to see there are the videos to show the reality despite the referee’s report”.



“I’m here to apologize with my teammates as I put them in difficult situation today”. pic.twitter.com/Dki6ZUPhHb