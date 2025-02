Analist duidt de grote winnaars van het weekend aan en ziet het somber in voor JPL-club: "Dat wordt een moeilijk verhaal"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met nog vier speeldagen te gaan is het einde van de reguliere competitie in zicht. Van een plekje bij de eerste zes tot de strijd tegen degradatie, op alle fronten moet er nog gestreden worden. Vital Borkelmans heeft alvast twee grote winnaars gezien na de 26e speeldag van de competitie.

Zijn eerste winnaar van de speeldag vindt Borkelmans onderaan in het klassement. KV Mechelen kon voor de eerste keer sinds november nog eens winnen, en dat op het veld van Union.

DNA nooit verloochend

"Ik moet eerlijk bekennen dat ik blij ben dat ze weg zijn uit die gevarenzone. Ik heb KV Mechelen altijd een sympathieke club gevonden", vertelt de gewezen assistent-coach van de Rode Duivels aan HBVL. "Winnen op Union is niet iedereen gegeven, maar door dit resultaat doen ze een gouden zaak in het klassement."

Ook voor Mechelen-trainer Besnik Hasi heeft Borkelmans enkele mooie woorden: "Hasi is een man die me nauw aan het hart ligt en die goed werk levert in Mechelen. Ondanks die verschrikkelijke reeks heeft hij het DNA van zijn ploeg nooit verloochend."

Strijd gestreden

Terwijl Mechelen een goede zaak deed op aan de bodem van het klassement, deed Genk dan weer een uitstekende zaak aan de top ervan. Na opnieuw zuur puntenverlies van Club Brugge, is de kloof met Genk reeds acht punten.

"Veel groter mag die toch niet meer worden voor de start van de play-offs", vindt Borkelmans. Ook het gevecht voor de laatste plekjes in de top 6 lijkt gestreden volgens hem: "Standard volgt nu al op vijf punten van AA Gent en speelt volgende week op Club Brugge. Dat wordt dus een moeilijk verhaal.”