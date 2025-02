"Daam Foulon is terug en Benito Raman is steeds meer talisman: KV Mechelen heeft geen excuses om zich niet te redden"

Nu die onwaarschijnlijk lange reeks zonder zeges ten einde is, heeft KV Mechelen geen excuses meer om zich niet te redden. Zeker omdat met Daam Foulon hét gezicht van de ploeg terug is en Benito Raman zich week na week meer tot talisman ontpopt.

Het grootste gevaar was dat die slechte reeks KV Mechelen mentaal onderuit zou halen. Dat is niet gebeurd. De laatste maanden hebben de kwetsbaarheden en beperkingen van Malinwa belicht, maar het is nooit een dode ploeg geweest. De stelling dat er voldoende kwaliteit is om de play-downs te vermijden, werd onderstreept met de zege in het Dudenpark. KVM moet nu ook in staat zijn om de klus helemaal te klaren.

Daam Foulon is terug en dus wint zijn ploeg opnieuw. Het ene verklaart niet helemaal het andere, maar toeval is het ook niet. Er is een verschil tussen zich inzetten en een over-mijn-lijk-mentaliteit demonstreren. Niemand die dat laatste in de kern van KV zo uitstraalt als Foulon. Bij zijn eerste invalbeurt in maanden ging hij in de slotminuten nog druk zetten op Moris, op een moment dat de bezoekers vooral nog aan verdedigen dachten.

Foulon wakkert het vuur aan

De linkerwingback belichaamt het DNA van Malinwa als geen ander. Hij kan het vuur aanwakkeren en doet dat met de status van sterkhouder, waardoor zijn ploegmaats ook naar hem opkijken. Na zijn terugkeer staat KV Mechelen zo goed als compleet, uitgezonderd de langdurig geblesseerden. Dat is in de loop van dit seizoen zelden het geval geweest.

Alle troeven zijn aanwezig om zich nog vlot te verzekeren van een extra seizoen in de JPL. Dit valt allemaal wel onder de voorwaarde dat Benito Raman fit blijft. Hij is het Golden ticket to the cholade factory, zoals Sjakie zou zeggen. Of in het geval van KV de man die de ploeg naar Play-off 2 kan loodsen. Met vijf doelpunten in zijn laatste vier matchen heeft hij zijn statistieken stevig opgevijzeld.

Raman jaagt verdedigers de stuipen op het lijf

Het is logisch dat hij nu pas helemaal rendeert, nu hij een behoorlijk aantal wedstrijden als titularis in de benen heeft. Op zijn 30ste staat zijn carrière misschien wel op het punt om te pieken. Niet enkel zijn goals bewijzen dat. Ook het feit dat de verdediger die de laatste weken tegenover hem staat, met de bibber op het lijf acteert. De ene week is dat Stefan Mitrovic van Gent, de andere week Fedde Leysen van Union.