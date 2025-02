Lokeren-Temse boekt eerste zege onder Stijn Vreven: "Velen vreesden dat de kopjes naar beneden zouden gaan"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KSC Lokeren-Temse heeft na een lange periode zonder overwinning eindelijk nog eens drie punten kunnen pakken. Op het veld van Francs Borains wonnen de Waaslanders met 1-2, trainer Stijn Vreven was na afloop zichtbaar tevreden.

De wedstrijd begon nochtans slecht voor Lokeren-Temse. De Waaslanders moesten een vroege 1-0 binnenslikken. “Velen vreesden dat de kopjes dan al naar beneden zouden gaan, zeker na de pandoering van vorige week”, aldus Stijn Vreven in Het Nieuwsblad.

Na de rust kwam Lokeren-Temse scherper uit de kleedkamer. Samuel Ntamack bracht de stand op 1-1.

In de slotfase kregen de bezoekers nog een penalty. Aanvaller Daniel Perez zette de strafschop foutloos om.

“Dit was een meer dan verdiende zege", oordeelde Vreven in Het Nieuwsblad. “De ploeg heeft het strijdplan perfect uitgevoerd en met veel karakter gespeeld. Ik ben trots op wat we na drie dagen al bereikt hebben. Dit smaakt naar meer.”

Volgende week wil Lokeren-Temse bevestigen tegen Club NXT. De troepen van Stijn Vreven staan momenteel twaalfde in de Challenger Pro League.