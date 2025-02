Voormalige scheidsrechter is duidelijk en wil nog wat kwijt over penaltyfase met Bryan Heynen in doel

Het opvallendste moment in de Pro League deze speeldag was ongetwijfeld Bryan Heynen die bij KRC Genk plaatsnam tussen de palen. De Limburger stopte dan ook nog eens een strafschop, al kwam hij te vroeg van zijn lijn.

Bryan Heynen zal één van de meest onderschatte spelers in de Jupiler Pro League zijn. De middenvelder is zo belangrijk voor Genk en bewijst dat week op week op het veld, en zelfs in doel als het moet.

Afgelopen weekend pakte Mike Penders bij een 0-2 voorsprong rood tegen Standard in de slotfase. Coach Thorsten Fink had hier absoluut niet meer op gerekend, al zijn wissels waren op. Bij de rode kaart werd ook nog een strafschop gefloten, er moest een veldspeler in doel.

Aanvoerder Bryan Heynen zag dit wel zitten en trok de handschoenen aan. Hij verraste nadien heel Sclessin door de strafschop van Dennis Ayensa te pakken, alleen moest die hernomen worden omdat Heynen te vroeg van zijn lijn was.

Nadien trapte Ayensa hem wel binnen. Serge Gumienny had het allemaal gezien en vindt het jammer dat Jan Boterberg ervoor koos om Ayensa zijn strafschop te laten hernemen. Al was het de correcte beslissing.

"Bryan Heynen die een strafschop pakt. Iedereen had het hem gegund, behalve Jan Boterberg", zegt de voormalige scheidsrechter bij Het Belang van Limburg. "Die liet de strafschop hernemen omdat Heynen niet op zijn lijn stond."

"Een beslissing waar je je als ref niet populair mee maakt, maar dat is ook zijn job niet. Had hij een oogje moeten dichtknijpen? Misschien, al kan je hem ook niets verwijten. Alleen... als je ziet wat onze scheidsrechters elke week níét zien, dan is het jammer dat ze dit wél zien", besluit Gumienny.