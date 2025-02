'Rode Duivel is één van dé revelaties in Spanje en kan contract tekenen bij Duitse landskampioen'

Dodi Lukebakio heeft zich bij Sevilla FC opnieuw helemaal in de kijker gespeeld. Zit er deze zomer een transfer in? Er heeft zich alvast een Europese topclub gemeld.

Dodi Lukebakio heeft zijn vorm helemaal teruggevonden in Andalusië. De 27-jarige aanvaller was dit seizoen al goed voor tien doelpunten en één assist in La Liga.

En dat zorgt voor de nodige interesse. De Spaanse media weten dat Bayer 04 Leverkusen zich heeft gemeld voor de 24-voudig Rode Duivel. Xabi Alonso ziet in onze landgenoot een ideale versterking van de aanval met het oog op volgend seizoen.

Leverkusen is niet de enige geïnteresseerde. De Duitse landskampioen is daarentegen wél bereid om snel te schakelen om de concurrentie de loef af te steken.

Bovendien is zijn ervaring in de Bundesliga een extra troef. Lukebakio speelde in het verleden voor onder meer Hertha BSC, VfL Wolfsburg en Fortuna Düsseldorf. De aanvaller is geen vragende partij voor een transfer, maar zal zijn mogelijkheden wel bekijken.

Maakt Dodi Lukebakio deze zomer een toptransfer?

Transfermarkt schat de marktwaarde van Lukebakio - die nog een contract tot medio 2028 heeft - op twintig miljoen euro. Sevilla betaalde in 2023 tien miljoen euro om onze landgenoot naar Spanje te halen.