"Was hij op strafkamp?" Plots duikt profscheidrechter op in ... derde provinciale - volgende week match van ambitieuze profclub

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er is de voorbije weken heel wat te doen over de Belgische arbitrage. Niet in het minst opnieuw dit weekend in de match tussen KAA Gent en Beerschot. Ondertussen dook een van de betere refs van het Belgische profbestand op in ... derde provinciale. Al was daar toch wel een verhaal aan verbonden.

KAA Gent - Beerschot eindigde op 3-2, maar Dirk Kuyt had toen toch heel wat te vertellen over de wedstrijd en over de arbitrage en VAR. Ondertussen merkte een fan op dat een van de Belgische toppers ondertussen in derde provinciale een wedstrijd floot. Enig onderzoek later bleek dat wel degelijk te kloppen. Wesli De Cremer floot afgelopen weekend de wedstrijd tussen Zuun en Herne in de Derde Provinciale A van Vlaams-Brabant. Volledig ter zijde maar om aan te tonen hoe fout den boel draait



Wesli De Cremer is vandaag een wedstrijd in 3de provinciale gaan fluiten.



Weet niet of die op strafkamp was? Maar dat kan toch niet 🤣#GNTBEE — @jonas0.0% (@Jonas_thumas) February 16, 2025 De match eindigde op een 1-1 gelijkspel en De Cremeer moest een kwartier voor tijd een speler én de T2 van de thuisploeg met een rode kaart naar de douches sturen. Zuun - Herne Was de scheidsrechter op strafkamp? Neen, hij floot al geen wedstrijd meer sinds tien november 2024. Hij liep tijdens die wedstrijd (Cercle Brugge - Anderlecht) een blessure op en moest sindsdien revalideren. "Intussen ben ik fit verklaard, maar ik wou me graag nog eens testen in wedstrijdvorm. Daarom dat ik op zoek ging naar een wedstrijd zonder scheidsrechter. Ik was de voorbije weken nog wel als VAR actief geweest, maar pas nu kan ik opnieuw aan de bak op het veld", aldus De Cremer tegen Het Nieuwsblad. Vrijdag wacht met RWDM - Francs Borains meteen een échte test.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg RWDM - Francs Borains live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (21/02).