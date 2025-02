Francky Dury laat voor ons zijn licht schijnen op degradatiestrijd: "Ik denk niet dat zij het gat nog zullen dichten"

Dat de Belgische degradatiestrijd spannender dan ooit is, weet ondertussen iedereen. Van Standard tot STVV: weinig ploegen zijn écht veilig van de Relegation Play-offs. Oud-Zulte Waregem-trainer Francky Dury vertelt over hoe hij de laatste vier speeldagen ziet uitdraaien.

Dat Dury nooit écht tegen degradatie moest strijden in zijn jaren bij Zulte Waregem, wilde de ervaren rot meteen duidelijk maken: "Als je tegen januari in de problemen zit, moet je meteen kunnen reageren."

Leye en Berrier

"Mijn visie op degradatie is simpel: Ik moest altijd 100% zeker zijn van het behoud, één maand voor de reguliere competitie eindigde", legt Dury uit. "De maanden na januari zijn ontzettend belangrijk voor clubs in degradatiegevaar, en je moet zien dat je dan meteen resultaten haalt."

"Goede transfers zijn wat je echt nodig hebt wanneer je strijdt tegen degradatie. Ik herinner mij mijn eerste transferperiode bij Zulte Waregem, toen we Mbaye Leye en Franck Berrier haalden van Standard. Die twee waren een schot in de roos en een van de redenen dat we ons toch konden verzekeren van het behoud."

Kanaries in de penarie

"Voor de clubs die nu op plek 13 en 14 staan, is het erop of eronder", vertelt Dury over de huidige degradatiestrijd. "KV Kortrijk zit echt heel diep, maar haalde wel spelers die in principe het niveau kunnen halen om Kortrijk erin te houden."

"Toch denk ik niet dat zij en STVV het gat met Cercle Brugge en alles daarboven kunnen dichten. Maar je ziet ook hoe snel het kan gaan. Kijk maar naar KV Mechelen, dat met één overwinning van plaats 13 naar 10 sprong."

Onmogelijke strijd

Als Dury wordt gevraagd naar wie er dan wel degelijk zal deelnemen aan de Relegation Play-offs, heeft hij slecht nieuws voor Beerschot&Co: "Dat Beerschot erbij zit, weet ondertussen iedereen. Maar ook Kortrijk heeft een gat van 11 punten te dichten, dat is onmogelijk", keert Dury op zijn eerdere uitspraken over de Kerels terug.

Over wie die laatste twee plekjes zal innemen, is hij allesbehalve zeker: "STVV moet zes punten goedmaken, ook niet gemakkelijk. Ook Cercle, dat nu 13de staat, gaat het nog moeilijk hebben. En zeker met die Conference League die ze nog spelen."

Liever Standard dan Westerlo

Maar niet alleen de onderste vier ploegen zijn in gevaar, ook daarboven maken nog heel wat teams kans op een plekje in de Relegation Playoffs. "Ploegen als Westerlo en Dender lopen nog steeds gevaar om erbij te zijn."

"Als coach zou ik liever in de situatie zitten van Standard dan in die van Westerlo. Die laatste mogen dan wel in een goeie flow zitten, ze moeten wel even goed presteren als alle ploegen rondom hen. Standard moet gewoon zien dat het voldoende punten kan sprokkelen in zijn laatste vier wedstrijden, weliswaar tegen top-6-ploegen", sluit Dury af.