"Ik verander mijn carrièreplan": voormalige pion van Anderlecht en Charleroi wordt officieel hoofdtrainer in de Ligue 1

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Samba Diawara was aan de slag als interim-coach bij Reims tot het einde van het seizoen. Uiteindelijk zal hij op langere termijn doorgaan.

Na eerder al het roer te hebben overgenomen na het plotselinge vertrek van Will Still aan het einde van vorig seizoen, is Samba Diawara opnieuw aan de slag gegaan als interim-coach sinds het ontslag van Luka Elsner bij de club.

Maar Diawara zal niet, zoals verwacht, zijn status van assistent-coach terugkrijgen, die hij eerder had onder Karim Belhocine en Felice Mazzu bij Charleroi en Anderlecht.

De algemeen directeur Mathieu Lacour heeft donderdag tijdens een persconferentie verklaard dat Diawara "op de lange termijn als hoofdcoach aanwezig zal zijn": "Dit is geen interim en dit is zelfs niet slechts tot het einde van het seizoen, maar verder dan dat, wat er ook gebeurt."

Samba Diawara heeft gesproken over wat hem heeft aangezet om de missie te aanvaarden: "Ik moet rekening houden met alles om mij heen. Ten eerste, de positie van de club en de leiders, die mij hun volledige vertrouwen hebben uitgesproken. Ook de spelers hebben me van gedachten doen veranderen. De sympathie van de fans heeft ook meegespeeld", legt hij uit volgens L'Equipe.

"Ik zou het aanbod nooit hebben geaccepteerd als ik dit vertrouwen niet had gekregen, bijna met de zekerheid dat het zou werken. De makkelijke oplossing was geweest om te zeggen dat ik slechts een assistent ben en dat het zo moet blijven (of weer moet worden)", vervolgt hij.

Diawara heeft veel werk te verzetten: Reims staat 14e in de Ligue 1, vier punten boven een degradatieplaats: "Nu weten de spelers dat ze met mij te maken zullen krijgen. Ik ben niet gedwongen en kan niet weglopen. Ik realiseer me dat ik mijn carrièreplannen verander. Tot nu toe had ik altijd het idee om de beste assistent te proberen te zijn, nu ben ik vastbesloten om te slagen als coach."