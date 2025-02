Bayern-legende scherp voor Vincent Kompany: "Dit was vernederend"

Enkele seconden, zo lang stond Thomas Müller op het veld in de returnwedstrijd van Bayern Munchen tegen Celtic. De ploeg van Vincent Kompany had net het winnende doelpunt gescoord en moest tijd winnen, dus bracht hij Müller in het veld om wat tijd te rekken. Alleen was niet iedereen daarmee akkoord.

Een dikke 20 seconden, zo lang duurde de invalbeurt van Thomas Müller in de thuiszege tegen het Schotse Celtic. De 35-jarige Bayern-legende had niet eens de kans om de bal te raken.

Heel wat voetbalfans zagen geen probleem in de wissel. Kompany moest iets doen om de seconden vlot te laten wegtikken tot het einde van de match, zodat Bayern door kon stoten naar de 1/8ste finales van de Champions League.

Vernederend

Alleen was niet iedereen even tevreden met deze zet van Vincent Kompany. Bayern-legende Lothar Matthäus, Duits recordinternational en zeven titels met Bayern, vond de wissel niet kunnen: "Dit was vernederend."

“De beelden maakten me verdrietig en ik had medelijden met Müller. Eigenlijk was ik zelfs geschokt", sprak Matthäus na de wedstrijd. "Hij is één van de beste en meest succesvolle spelers aller tijden. Voor die paar seconden had de coach dus wel een andere speler kunnen inbrengen?"

Het feit dat Müller in de heenwedstrijd ook niet veel minuten kreeg van Kompany hielp ook niet echt bij de redenering van Matthäus. "Müller hoeft dit zichzelf niet aan te doen. Als dit het perspectief voor de toekomst is, dan moet hij iets anders gaan doen", aldus de Bayern-legende.

Opvallend dat het van iedereen Matthäus is die kritisch is voor Kompany. Hij was al meermaals vol lof over de Belg. Hij vertelde al dat hij het voetbal van Kompany verkoos boven dat van Guardiola. Na afloop van dit seizoen loopt het contract van Müller ten einde, in Duitsland is er nog geen zekerheid of dit al dan niet verlengd zal worden.