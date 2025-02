Dit zijn alle affiches in de achtste finales van de Europa League

Geen Begische teams in de achtste finales van de Europa League. Anderlecht en Union moesten donderdag het Europees toneel verlaten, maar het tornooi moet ook zonder hen verder. Dit zijn de 8 duels die er geloot zijn voor de achtste finales.

De loting vond plaats in het Zwitserse Nyon, en was meteen ook de laatste van het seizoen. Dit omdat de kwartfinales en de halve finales ook al bepaald werden.

Viktoria Pilzen - Lazio Roma

Belgische voetbalfans zullen de naam Viktoria Pilzen ongetwijfeld herkennen, Anderlecht ging er op de 7de speeldag in de League Phase kansloos onderuit. Het werd 2-0 op het veld van de Tsjechen. Lazio plaatste zich met een eerste plaats in de League Phase vlot voor de volgende ronde in deze Europa League.

FK Bodø/Glimt - Olympiacos

Het Noorse Bodø/Glimt plaatste zich op het nippertje voor deze achtste finales na een knotsgekke terugwedstrijd tegen Twente. Na drie doelpunten na minuut 90 ging de wedstrijd naar extra time, waar de Noren nog eens tweemaal konden scoren en de Nederlands uit het tornooi wipten. De Grieken kunnen op hun beurt rekenen op spits El Kaabi, die met zijn 7 doelpunten topscoorder is van deze Europa League.

Ajax - Eintracht Frankfurt

Nadat de Amsterdammers Union in een razend spannend duel uit de Europa League hebben gewipt, is het nu aan Duits topclub Eintracht Frankfurt, die in 2022 al eens de competitie wonnen. De vraag is alleen of Theate&Co nog even sterk zijn als in het begin van het seizoen, zonder ster Omar Marmoush die naar Manchester City trok.

AZ Alkmaar - Tottenham Hotspur

Deze twee teams troffen elkaar al eerder in deze Europa League - campagne, op de derde speeldag van de League Phase won Tottenham in eigen huis met 1-0 van de Nederlanders. Nu is het aan de ploeg uit Alkmaar om wraak te nemen.

Real Sociedad - Manchester United

Een van de beste wedstrijden van deze achtste finales, althans op papier. De Spanjaarden hadden een tussenronde tegen het Deense FC Midtjylland nodig om door te stoten naar deze achtste finales. Manchester United heeft, in gigantisch contrast met de eigen Premier League, nog niet verloren in zijn Europese campagne tot dusver.

FCSB - Lyon

Zo goed dat het gaat met FCSB in de eigen competitie, zo slecht gaat het er aan toe bij Lyon. De Roemenen staan op kop in de eigen Liga 1, terwijl Lyon in de Ligue 1 PSG en Marseille ver voor zich moet laten. Ook in de Europa League scheelde het maar één punt, of ze waren niet rechtstreeks gekwalificeerd voor deze achtste finales.

Fenerbahçe - Rangers

De Turkse Anderlecht-killers treffen de Schotten van Philippe Clement. De Rangers staan maar liefst 13 punten achter op aartsrivaal Celtic in de eigen competitie, dus dit is de ideale manier om wat stoom af te blazen. Kan Clement Mourinho tactisch overklassen en doorstoten naar de kwartfinales?

AS Roma - Athletic Club

Samen met Sociedad - United dé topaffiche in deze achtste finales. AS Roma mag dan bar slecht presteren in de Serie A, in de Qualification Round kon het toch Porto uit de competitie wippen. Kunnen de Romeinen weerwoord bieden aan de ploeg uit het Baskenland die, samen met Lazio, de meeste punten verzamelde in de League Phase?