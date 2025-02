De situatie van Kevin De Bruyne is véél complexer dan gedacht: 'Manchester City wil Rode Duivel voorstel doen, maar... het kan een héél opvallende deal worden'

Is het verhaal van Kevin De Bruyne bij Manchester City geschreven? Pep Guardiola liet tussen de lijnen door al optekenen dat de Rode Duivel niet langer op de status van de voorbije seizoenen moet hopen. Al betekent het niet noodzakelijk dat er geen nieuw contract zal komen.

Na de nederlaag - en bijhorende uitschakeling in de Champions League bij Real Madrid - liet Pep Guardiola doorschijnen dat Kevin De Bruyne niet langer op een hoofdrol moet hopen. De Rode Duivel had overigens ook net negentig minuten op de bank gezeten.

"We zijn inmiddels gestart met een nieuwze cyclus", aldus Guardiola onomwonden. "We hebben spelers in de selectie die een zekere leeftijd hebben bereikt. Niets duur voor altijd of is eeuwig."

De Engelse media zijn er ondertussen zeker van dat King Kev nog geen contractvoorstel - zijn huidige overeenkomst loopt op het einde van het seizoen af - heeft gekregen. Al is dat wel nog steeds het plan van The Citizens.

Manchester City doet aan monumentenzorg, maar heeft er een werkwijze voor. De Bruyne zal in april een voorstel aan verlaagde voorwaarden krijgen. En vanaf dan is het simpel: te nemen of te laten. De bal ligt in het kamp van de Rode Duivel.

Waar speelt Kevin De Bruyne volgend seizoen?

Ondertussen blijft San Diego FC aan de mouw van de middenvelder trekken. Ook De Bruyne is geïnteresseerd in een avontuur over De Grote Plas. Al kan net die interesse voor een extra pigment zorgen. New York City FC is namelijk een zusterclub van… Manchester City.