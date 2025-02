Héél sterk werk van Vincent Kompany! The Prince doet het uitstekend en geeft Guardiola, Ancelotti en andere grootheden het nakijken in deze héél duidelijke statistiek

Vincent Kompany is goed op weg om de Duitse landstitel te pakken in zijn eerste seizoen als coach van Bayern München. En het moet gezegd: onze landgenoot doet het ook cijfermatig héél goed in Beieren.

Meten is weten. En dat geldt ook voor voetbalteams. Het spelletje is uiteindelijk simpel: wie op het einde van de rit de meeste punten heeft verzameld is ook automatisch de kampioen. Behalve in België dan misschien… Desalniettemin gaat het wél op die manier in de Bundesliga. En de stabiliteit van Bayern München onder Vincent Kompany is indrukwekkend te noemen. De Duitse media maakten een rangschikking van het aantal behaalde punten per wedstrijd. The Prince staat niet alleen met stip op nummer één, maar laat ook enkele hele grote namen achter zich. COACH TEAM PUNTEN PER WEDSTRIJD 1 Vincent Kompany Bayern München 2,57 2 Pep Guardiola Bayern München 2,52 3 Hansi Flick Bayern München 2,45 4 Carlo Ancelotti Bayern München 2,38 5 Xabi Alonso Bayer 04 Leverkusen 2,25 Kompany is dan ook heel goed op weg om de Duitse landstitel op zak te steken. Der Rekordmeister telt acht punten voorsprong op eerste achtervolger Leverkusen. Met nog elf speeldagen te gaan is dat een héél riante voorsprong.