🎥 Lionel Messi en Luis Suárez krijgen fikse boete na letterlijk tegenstander bij de keel te grijpen

Het incident gebeurde na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd. Messi wisselde wat woorden met Mehdi Ballouchy, de assistent-coach van New York City.

Nadat hij wegliep, draaide hij zich om en greep Ballouchy bij de nek. Dit leverde hem een boete op van de MLS, maar het bedrag is niet bekend.

💰 Lionel Messi Gets Fined!



The Inter Miami captain has been fined an undisclosed amount by MLS for “violating the hands to the face/head/neck of an opponent policy” after the 2-2 draw vs New York City FC.



NYCFC assistant coach Mehdi Ballouchy not fined.