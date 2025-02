Sky Sports komt met nieuws over de toekomst van Pep Guardiola als coach van Manchester City

Manchester City beleeft een erbarmelijk seizoen. Toch hoeft Pep Guardiola zich geen zorgen te maken. De coach mag zelf beslissen over zijn toekomst.

Manchester City kijkt in de Premier League tegen een achterstand van maar liefst twintig punten aan ten opzichte van Liverpool FC. In de Champions League werden The Citizens dan weer kansloos uitgeschakeld door Real Madrid.

Einde seizoen? Laat ons zeggen dat Pep Guardiola opgelucht zal zijn als hij het toegangsbewijsje voor Het Kampioenenbal van volgend seizoen op zak zal hebben. Verder hebben The Citizens dit seizoen niets meer om voor te spelen.

Toch zal Guardiola de ineenstorting van zijn elftal niet met een ontslag betalen. Sky Sports weet dat Manchester City de coach niet zal tegenhouden als hij zelf beslist om de handdoek te gooien. Maar zelf zal de regerende landskampioen géén actie ondernemen.

Guardiola krijgt de kans - als hij dat zelf wil - om vanaf volgend seizoen aan de nieuwe lichting te werken. Die verjonging was overigens één van de voorwaarden voor de contractverlenging (tot medio 2027, nvdr.) die Guardiola afgelopen zomer tekende.

Blijft Pep Guardiola ook volgend seizoen de coach van Manchester City?

Een nieuw avontuur bij een andere club is dan weer geen optie voor Guardiola zelf. De Catalaan gaat door bij Manchester City of zal voor (een tijdje?) broodnodige rust kiezen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.