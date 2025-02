De nieuwe Haaland? Scandinavische spits houdt verschillende wereldtoppers achter zich in race voor de Gouden Schoen

Mika Biereth is een opvallende naam in de stand van de Europese Gouden Schoen, de prijs voor de topschutter. Op dit moment lijkt Mohamed Salah ongrijpbaar, maar de 22-jarige Deen laat wel heel wat sterren achter zich in de rangschikking.

Dat namen als Salah, Kane en Robert Lewandowski de top van de stand voor de Gouden Schoen domineren, is meer dan logisch. Maar net als ieder jaar zijn er ook opvallende namen in deze race om de titel van Europese topschutter. Beter dan Palmer Na een sterke eerste seizoenshelft bij het Oostenrijkse Sturm Graz, versierde de in Londen geboren Deen een transfer naar Franse topclub Monaco. Daar zit hij inmiddels al aan zeven doelpunten in negen wedstrijden. Neem dit bovenop zijn eerdere 11 bij Sturm Graz, en het zal je niet verbazen dat Biereth op een sterke 12de plek staat in de de Europese topschutterstand. Daarmee laat hij wereldtoppers als Cole Palmer, Serhou Guirassy en Patrik Schick achter zich. De sterke start van Biereth laat meteen de kwaliteit van de spits zien. Als hij dit tempo aanhoudt voor de rest van het seizoen, zal hij zijn sterke positie in de topschutterstand kunnen aanhouden. Mika Biereth, homem-gol 🎶⚽️#ASMFCN pic.twitter.com/0KqaazIi4J — AS Monaco BR 🇲🇨 (@AS_Monaco_BR) February 17, 2025 30 doelpunten, maar wel pas 13de Niet alleen Biereth is een opvallende naam in de top 20 van de Gouden Schoen. Net achter hem, op de 13de plaats, vinden we Alex Tamm, de Estse spits van Estonia. Tamm zit al aan 30 stuks in de eigen competitie, het meeste van de volledige top25 en daarbuiten. Alleen is de moeilijkheid van de competitie waarin je die doelpunten scoort, ook van belang. Aangezien Tamm 'maar' in de Estse competitie speelt, zijn die doelpunten maar één punt waard. Voor Biereth waren zijn doelpunten in de Oostenrijkse competitie anderhalf punt waard, en nu hij in de Franse Ligue 1 speelt zijn die er zelfs twee waard. Wie zoekt naar de een Belgische link in de stand van de Gouden Schoen, moet helemaal tot de 48ste plaats kijken. Daar staat Genk-spits Tolu Arokodare met 15 doelpunten, die elk 1,5 punten waard zijn.