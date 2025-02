Ophef in Spanje waar basisspeler van Real Madrid doodsverwensingen krijgt tijdens wedstrijd: "Niemand vindt het leuk als het hele stadion zingt dat je moet sterven"

Real Madrid nam het woensdagavond op tegen Real Sociedad in de Copa Del Rey, al liep het daar niet per se rustig. Een Real-speler kreeg van het thuispubliek doodsverwensingen.

Real Madrid heeft een mooie stap gezet richting de finale van de Cope Del Rey. Het won met 0-1 op het veld van Real Sociedad. Toch liep echt niet alles zoals gehoopt.

Real-verdediger Raúl Asencio kreeg het vooral zwaar te verduren. De 22-jarige verdediger kreeg doodsverwensingen van het thuispubliek dat zong: "Asencio, muérete", ofwel, "Asencio, sterf".

De verdediger is namelijk betrokken in het verspreiden van een sekstape van een minderjarig meisje. In juni 2023 werd die opgenomen met drie ex-spelers van Real in aanwezigheid, én Asencio.

Ze deelden de beelden die zonder toestemming van het meisje werden gemaakt. Er werden ook denigrerende berichten gestuurd naar haar. Asencio riskeert tot 5 jaar cel als hij schuldig wordt bevonden voor het bezit en verspreiden van kinderpornografie.

Na de rust haalde coach Carlo Ancelotti zijn speler naar de kant. "Niemand vindt het leuk als het hele stadion zingt dat je moet sterven. Het heeft hem zeker beïnvloed", vertelde hij op zijn persconferentie achteraf.