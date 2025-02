Olivier Renard neemt opvallende beslissing omtrent Clasico omwille van zijn Standard-verleden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Olivier Renard zal zondag niet aanwezig zijn op Sclessin voor de Clasico tussen Standard en Anderlecht. De sportief directeur van paars-wit wil geen extra commotie veroorzaken en kiest ervoor om afwezig te blijven bij de wedstrijd.

In plaats daarvan reist Renard zaterdagochtend naar Montréal. Hij combineert zijn afwezigheid bij de beladen confrontatie met het afronden van administratieve dossiers in Canada. De Clasico zal hij dus vanop afstand volgen, weet HLN.

Anderlecht moet het in Luik niet alleen zonder zijn sportieve baas doen, maar ook zonder de steun van zijn supporters. Dit seizoen worden alle duels tussen Standard en Anderlecht zonder bezoekende fans gespeeld om incidenten te vermijden.

Renard heeft een verleden bij Standard, waar hij tussen 2016 en 2019 eerst als sportief directeur en later als hoofd scouting actief was. Onder zijn leiding won de club twee keer de Beker van België en eindigde het één keer als vice-kampioen.

De relatie tussen Renard en Standard is echter zwaar vertroebeld. Voormalig clubvoorzitter Bruno Venanzi diende in het kader van de zaak Propere Handen een klacht tegen hem in, wegens vermeende onregelmatigheden bij transfers.

Renard heeft steeds volgehouden onschuldig te zijn en werd nooit vervolgd. Zijn verleden bij Standard en de gespannen sfeer rond de Clasico maken dat hij de wedstrijd liever vanop een veilige afstand bekijkt.