Ook spektakel in de Challenger Pro League: Zulte Waregem krijgt zware klap te verwerken van SK Beveren na 10 dolle minuten met 4 doelpunten

Zulte Waregem en SK Beveren zorgden vrijdag voor spektakel in de Challenger Pro League. De wedstrijd eindigde op 3-2 in het voordeel van Beveren, al kwal Essevee twee keer op voorsprong.

Zulte Waregem trok vrijdagavond naar SK Beveren. De wedstrijd begon redelijk rustig. Het bleef wachten tot de match op gang kwam, en dat duurde lang.

Pas in minuut 60 kon Gavriel de bezoekers op voorsprong zetten op aangeven van Opoku. Toen begon het langverwachte spektakel echt.

De Schryver zette SK Beveren in minuut 73 op gelijke hoogte. Lang stond de 1-1 wel niet op het bord, want vier minuten later kon Hedl profiteren van een defensieve fout bij de thuisploeg.

Drie minuten later maakte Corryn weer gelijk, en nog eens drie minuten verder besliste Abrahams de wedstrijd door de 3-2 binnen te knallen. Erop en erover voor Beveren, na tien dolle minuten met vier doelpunten.

SK Beveren doet een heel goede zaak en staat nu nog steeds vijfde met 38 punten. Zulte Waregem krijgt een ferme klap te verwerken in de titelstrijd: de kloof met RWDM bedraagt zo nog maar twee punten.