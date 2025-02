Rode Duivel trapt zijn team naar halve finales met fenomenaal doelpunt

Sporting Lissabon heeft zich donderdagavond geplaatst voor de halve finales van de Portugese beker, en daar mag het Rode Duivel Zeno Debast voor bedanken. De centrale verdediger trapte met een knap doelpunt Sporting voorbij Gil Vicente.

68 minuten, zo lang hadden Gyokeres&Co nodig om een doelpunt te scoren tegen Gil Vicente. Totdat Zeno Debast besliste dat het welletjes was geweest. De Rode Duivel trapte van 25 meter op doel, en de bal vloog dankzij een deviatie in doel.

Sporting kwam eindelijk op voorsprong en daarmee was ook de uiteindelijke eindstand vastgelegd door Debast (0-1). De regerend kampioen in Portugal kreeg het in het slot nog even moeilijk, na de gelijkmaker van Ruben Fernandes. Maar zijn gelijkmaker werd afgekeurd voor buitenspel.

Wereldgoals

Debast, die weer een hele wedstrijd op het middenveld speelde, scoorde donderdagavond zijn tweede doelpunt voor de Portugezen. Eerder dit seizoen scoorde hij nog een wereldgoal in de Champions League tegen Lille.

Ondanks de pracht van zijn doelpunt blijft Debast nuchter: “Ik heb er niet over nagedacht. Ik kreeg een goede bal van Gyokeres en ik dacht enkel aan schieten. En het was doelpunt, dus ben ik tevreden", vertelde hij aan de Portugese pers.

Ook het feit dat hij wederom in het middenveld moest spelen, deerde Debast niet: “Ik probeer gewoon mijn best te doen, waar de coach me ook zet. Ik leer veel van aanvoerder Morten Hjulmand."

In de halve finale van de Portugese beker zal Sporting Rio Ave, de nummer 10 in Portugal, tegenkomen. De weg naar een finale tegen Benfica lijkt voor het grijpen te liggen. De aartsrivaal neemt het in de andere halve finale op tegen vierdeklasser Tirsense.