Vlak voor levensbelangrijk duel tegen Seraing: crisis was nog nooit zo groot maar toch laat Lommel plots belangrijke speler vertrekken

Het gaat niet goed met Lommel SK. Door de hervorming in de Challenger Pro League die ervoor zorgt dat er geen beloftenploegen kunnen degraderen wordt het nog spannender. De club laat nu plots een speler vertrekken.

Lommel SK neemt afscheid van Diego Rosa, dat meldt de club zelf op vrijdag. Het zou een beslissing zijn die genomen werd door beide partijen.

'Lommel SK en Diego Rosa zijn in goed overleg overeengekomen de huurperiode van de Braziliaan voortijdig te beëindigen. LSK wenst Diego veel succes in zijn verdere carrière', klinkt het bij de Limburgers.

De Braziliaan keert zo terug naar zijn thuisland waar hij bij EC Bahia actief is. De 22-jarige werd in februari 2024 gehuurd.

Hij werd al snel een belangrijke speler voor Lommel. Dit seizoen startte hij vaak in de basis en was hij goed voor zes doelpunten. In totaal scoorde hij 11 doelpunten in 63 wedstrijden voor de Limburgers.

Zondag nemen ze het, zonder Rosa dus, op tegen Seraing. Het wordt een levensbelangrijke strijd, aangezien beide clubs in degradatiegevaar verkeren. Lommel staat 13e met 19 punten en Seraing 15e met 16 punten.

Aangezien Jong Genk, laatste in de Challenger Pro League, nu niet meer kan degraderen worden de belangen dus nog groter. Na 1 op 33 en negen nederlagen op rij hoopt de club op een deugddoende overwinning.