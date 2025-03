OFFICIEEL: Europees voetballand behoudt de VAR na sensationele stemming

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De VAR blijft in het Noorse voetbal. Dit werd besloten tijdens een congres van de Noorse voetbalbond (NFF), waar de meeste clubs na uren van discussie stemden voor het behoud van het systeem.

Het debat over de VAR begon in januari, toen een meerderheid van de Noorse clubs besloot dat het systeem afgeschaft moest worden. Tromsø IL, een van de 32 clubs, diende het voorstel in om de VAR te stoppen, wat leidde tot de oproep voor een stemming.

Na meer dan twee uur discussie stemden 321 leden van het congres voor het behoud van de VAR, terwijl 129 leden het systeem liever zagen verdwijnen. Vertegenwoordigers van de profclubs, vrouwenvoetbal en amateurclubs gaven volgens Het Nieuwsblad allemaal hun stem.

De VAR werd in 2023 ingevoerd in de Noorse eerste divisie en zorgde voor de nodige discussie, net als in andere landen. Toch wilde de Noorse voetbalbond het systeem een kans geven, en de stemming vandaag bevestigde dat de VAR dus blijft.

De Noorse voetbalbond is van mening dat de VAR de scheidsrechters helpt bij het maken van nauwkeurige beslissingen en dat het systeem verder ontwikkeld moet worden. In Zweden werd de VAR vorig jaar al afgeschaft.

Ook in België krijgt de VAR regelmatig kritiek. Toch lijkt een afschaffing van de VAR bij ons in tegenstelling tot de afschaffing van de play-offs niet aan de orde.