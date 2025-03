Van Thillo bijzonder tevreden over de gang van zaken bij Lierse: "Mijn grote hoop is om lange tijd met hem samen te werken"

Na de nederlaag in Luik heeft Lierse voorzitter Luc Van Thillo benadrukt dat de club zich zondagavond moet herpakken tegen Francs Borains. Ondanks de recente nederlaag is Van Thillo zeer tevreden over de huidige positie van de ploeg.

"Had je voor aanvang van dit seizoen op papier gezet dat Lierse zes speeldagen van het einde vijf bonuspunten zou tellen voor een plaats bij de eerste zes, dan denk ik dat bijna iedere geel-zwarte fan direct had getekend”, zegt Van Thillo in de Gazet van Antwerpen. “We zitten in een goede positie, al zouden we met wat minder blessures volgens mij al verder staan.”

Luc Van Thillo is positief over de situatie van Lierse. De club begon het seizoen met de bedoeling om het rustig aan te doen, maar Van Thillo voelde al snel dat meer ambitie nodig was.

Jay Shoffner

De keuze voor Shoffner wordt door Van Thillo dan ook als de juiste beslissing gezien wordt. Hoewel Lierse na het vertrek van Grégoire volgens hem in de media als een ‘trainerskerkhof’ werd afgeschilderd, benadrukt Van Thillo dat de situatie genuanceerder is dan dat.

"Dat geeft een vertekend beeld", vertelt de voorzitter. "Soms moesten we echt wel ingrijpen, soms waren het omstandigheden buiten onze wil om."

Hoe dan ook is Van Thillo zeer blij met de keuze voor Jay Shoffner als nieuwe coach van Lierse. “Het is mijn grote hoop om lange tijd met Jay samen te werken en niet bij de eerste tegenslag uit elkaar te gaan”, besluit de voorzitter.