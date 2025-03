Lamkel Zé laat zich uit over zijn toekomst: blijft hij bij STVV?

Didier Lamkel Zé werd in januari opgepikt door STVV. Ondertussen heeft de aanvaller al acht wedstrijden gespeeld bij de Truienaars. Speelt hij ook na dit seizoen nog op Stayen?

Afgelopen winter verraste STVV door Didier Lamkel Zé te contracteren. Met drie doelpunten op acht wedstrijden bewees hij zijn waarde al wel.

Hij speelt niet op zijn favoriete positie op de flank, want coach Felice Mazzu ziet hem nu meer als een centrumspits. Hij pakte ook al vier gele kaarten dit seizoen.

De Kameroener tekende een contract tot het einde van dit seizoen bij de Truienaars, maar ziet hij een verlengd verblijf ook zitten? Lamkel Zé reageerde er zelf op bij Het Belang van Limburg.

"De situatie is duidelijk, mijn contract bij STVV loopt af in juni", opende de STVV-speler. "Ik ben in elk geval gelukkig hier, versta me goed met iedereen."

Een echt duidelijk antwoord kan de aanvaller dus nog niet geven. "Laat ons eerst samen het behoud verzekeren. Daarna zien we wel wat er op mijn pad komt."