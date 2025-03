Mark van Bommel en Philippe Clement kennen hem héél goed: Antwerp voert concrete gesprekken met eventuele opvolger van Jonas De Roeck

Antwerp heeft Jonas De Roeck maandagochtend ontslagen als hoofdcoach. De club blijft niet stilzitten en voert al concrete gesprekken met een mogelijke opvolger.

Jonas De Roeck is niet langer coach van Antwerp. The Great Old besloot maandag om hem te ontslaan vanwege de tegenvallende resultaten de laatste tijd.

De Roeck zat 33 wedstrijden op de bank bij Antwerp, hij kwam deze zomer toe bij de club. De ploeg verzekerde zich zondag van een ticket voor de Champions' Play-offs na het gelijkspel tegen Cercle Brugge en de zege van Anderlecht op Standard.

De assistenten nemen voorlopig over, maar Antwerp blijft niet stilzitten. Het Laatste Nieuws meldt dat de ploeg al een nieuwe coach op het oog heeft.

Dat zou Andries Ulderink zijn. Hij was tot april vorig jaar nog assistent van Mark van Bommel, maar vertrok toen. Hij ging aan de slag bij Rangers FC.

Daar werd hij assistent van Philippe Clement, maar eind januari nam hij ook daar afscheid omwille van familiale omstandigheden. Antwerp voert al concrete gesprekken met Ulderink.