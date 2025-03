Rode Duivels halen ex-medewerker van Anderlecht in huis

Er heerst een nieuwe wind bij de Belgische voetbalbond. Na het aanstellen van onder andere een nieuwe bondscoach hebben ze nu ook een nieuwe communicatiemanager beet. David Steegen zal er vanaf nu instaan voor de mediacontacten van onze Duivels.

Steegen was 13 jaar lang actief bij Anderlecht. Eerst was hij er Hoofd Communicatie, daarna Public Relations. Nadat hij bij paars-wit vertrok, richtte hij zijn eigen communicatiebedrijf op.

Vervroegd pensioen

De Belgische voetbalbond was al even op zoek naar een nieuwe persverantwoordelijke. Stefan Van Loock was de vorige, maar die ging op vervroegd pensioen en dus was er een vervanger nodig.

Volgens HLN is die vervanger dus Steegen. Hij zal dus instaan voor de communicatie rond de Rode Duivels. Hij zal er aan de slag moeten gaan met profielen als Romelu Lukaku, die op het vorige EK geen enkele keer met de media wilde communiceren.

Geen Bakayoko en Debast

Spelers als Johan Bakayoko en Zeno Debast behoren tot de cliënten van Steegen, alsook NBA-speler Toumani Camara en sinds vorige zomer ook Remco Evenepoel.

Dankzij het feit dat Steegen nu voor de Belgische bond zal werken, zal Steegen moeten afzien van de professionele relaties met Debast en Bakayoko. Cliënten als Evenepoel en Camara blijft hij wel begeleiden.