Het lijkt wel de Super Bowl: FIFA komt met grote verandering tijdens WK 2026

Op 19 juli 2026 staat de finale van de wereldbeker voetbal op het menu. Alleen zal die er lichtjes anders uitzien dan alle voorbije edities. FIFA-baas Gianni Infantino heeft woensdag aangekondigd dat er een halftime show zal plaatsvinden tijdens de rust van die finale.

Het MetLife Stadium in New Jersey zal het toneel vormen voor wat hopelijk een zinderende finale van de wereldbeker zal worden. Voor het eerst zal het WK bestaan uit 48 deelnemende landen, die in totaal 104 wedstrijden zullen spelen in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Coldplay

Bij zo'n recordeditie mag er natuurlijk iets extra bij, vindt FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij bevestigde woensdag via Instagram dat er een optreden zal plaatsvinden, tussen de twee speelhelften door. “Dit wordt een historisch moment en een spektakel dat past bij het grootste sportevenement ter wereld", aldus Infantino op sociale media.

Wie er nu juist voor het spektakel zal moeten zorgen, is nog niet bekend. Infantino zou wel over een lijst van verschillende artiesten aan het denken zijn en heeft daarvoor de hulp ingeschakeld van Coldplay-zanger Chris Martin.

Halfuur rust

De vergelijking tussen de Super Bowl en de WK-finale wordt dankzij de toevoeging van de halftime show snel gemaakt. Alleen is er één groot verschil: de helft van de Super Bowl duurt een halfuur, terwijl die van het WK slechts een kwartier duurt.

Op zijn Instagram-post heeft Infantino niet verteld of hij dan van plan is om de rust wat langer uit te rekken om zo plaats te maken voor het optreden. Dit zou wel nodig zijn, aangezien er heel wat op- en afbouw komt kijken bij zo'n halftime show.