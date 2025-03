Nog een verandering van formaat op komst: FIFA overweegt enorm grote aanpassing voor het WK 2030

Hoeveel teams zullen deelnemen aan het Wereldkampioenschap 2030? De FIFA en voorzitter Gianni Infantino willen... 64 teams uitnodigen!

De FIFA denkt regelmatig na over nieuwe formats voor het WK. In 2026 zullen 48 teams deelnemen aan het WK dat zal plaatsvinden in Canada, de Verenigde Staten en Mexico, tegenover de 32 teams in Qatar tijdens het WK 2022.

Ondanks deze toename van 16 gekwalificeerde teams, lijkt de FIFA volgens de informatie die vandaag is gepubliceerd door de New York Times niet van plan om te stoppen.

De FIFA zou overwegen om het WK 2030, dat zal plaatsvinden in Marokko, Spanje en Portugal, uit te breiden door... 64 teams uit te nodigen. Volgens dezelfde bron zou Ignacio Alonso, de president van de Uruguayaanse voetbalassociatie, dit idee hebben voorgesteld aan FIFA-president Gianni Infantino.

Een voorstel dat volgens de New York Times de interesse van Infantino heeft gewekt, ook al is "dit toernooi al onbeheersbaar en gecompliceerd", aldus de Amerikaanse krant.