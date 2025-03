Wat zegt Marc Overmars? Franky Van Der Elst schat zijn rol in bij ontslag van Jonas De Roeck

Royal Antwerp FC nam afscheid van Jonas De Roeck. Al snel was er met Andries Ulderink een nieuwe trainer aangesteld.

Het was toch wel een kleine verrassing dat Jonas De Roeck op straat werd gezet door Royal Antwerp FC. Met Andries Ulderink is er een oude bekende als opvolger.

Franky Van Der Elst liet in Extra Time al weten dat de uitspraken van Toby Alderweireld na de nederlaag in december tegen Charleroi zijn invloed zullen gehad hebben. Toen zei de kapitein dat de ploeg tactisch overklast werd.

“Dat zal toch blijven hangen zijn, ook bij het bestuur. Ik neem ook aan dat Paul Gheysens zijn rol heeft gespeeld in dit ontslag”, zegt Van Der Elst in Het Nieuwsblad over de hele kwestie.

Omdat mannen als Gheysens veel minder voeling hebben met het voetbal en de hele situatie waarin de club verkeert op een totaal andere manier bekijken.

Van één ding zou Van Der Elst alvast opkijken, zo geeft hij nog mee. “Het zou me alleszins een beetje ontgoochelen mocht een kenner als Marc Overmars op dezelfde manier over deze zaak denken”, besluit hij.