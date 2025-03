Laat Club Brugge beloftevolle youngster zomaar vertrekken? Bijtekenen hangt af van andere speler

Kyriani Sabbe (20) beleeft spannende weken. Hij krijgt eindelijk opnieuw speelminuten, terwijl hij straks moet onderhandelen over een nieuw contract. Blijft hij of kiest hij na een moeilijk seizoen voor een vertrek?

Als kind droomde Sabbe van de Champions League, maar dit seizoen verliep anders dan gehoopt. Op zijn goal in San Siro na bracht het Europese avontuur weinig vreugde. In de competitie kon hij zijn doorbraak van vorig seizoen niet bevestigen. Blessures en omstandigheden speelden daarin een rol.

Zijn sterke prestaties in de play-offs van vorig seizoen wekten interesse uit het buitenland. Toch viel deze jaargang grotendeels in het water. Een blessure in de zomer en de doorbraak van Joaquin Seys beperkten zijn speeltijd. Sabbe toonde veerkracht en blonk recent opnieuw uit tegen Aston Villa, net op het juiste moment.

Ondanks zijn situatie bleef Sabbe professioneel en rustig, schrijft HLN. Hij toonde zich loyaal aan Club en steunde zelfs Seys toen die een fout maakte tegen Celtic. Klagen ligt niet in zijn aard, maar hij staat nu voor een belangrijke beslissing.

Zijn contract loopt af in 2025, wat betekent dat hij ofwel bijtekent of deze zomer vertrekt. De toekomst van Seys en Maxim De Cuyper speelt daarbij een rol: als De Cuyper vertrekt, schuift Seys dan naar links? En wat doet Club op beide flanken?

Club wil Sabbe langer binden, maar erkent dat hij geen onbetwiste basisspeler is. Zijn wisselende prestaties maken het moeilijk om speeltijd te garanderen, al is zijn talent duidelijk. Zoals bij Talbi en De Cuyper kan hard werken alsnog beloond worden.