Niemand doet beter dan Kevin De Bruyne: waarom Rode Duivel nog steeds onmisbaar is bij Manchester City

Wat als Kevin De Bruyne even gevaarlijk is gebleven als de voorgaande jaren? Zijn statistieken zijn misschien minder indrukwekkend, maar hij blijft de speler die de meeste kansen creëert per 90 minuten in de Premier League.

Kevin De Bruyne werd de afgelopen weken veel bekritiseerd, terwijl hij een van de lastigste periodes doormaakt bij Manchester City. Met vier doelpunten en zeven assists sinds het begin van het seizoen, presteert de Rode Duivel momenteel onder zijn gebruikelijke normen.

Toch toont een statistiek aan hoe goed hij blijft in het creëren van kansen. De Citizen is namelijk de speler in de Premier League die de meeste kansen heeft gecreëerd per 90 minuten sinds het begin van het seizoen.

Volgens Stat Muse FC is dit het zesde opeenvolgende seizoen waarin de Rode Duivel uitblinkt op dit gebied en de eerste plaats inneemt in de Engelse competitie. Voor het seizoen 2024-2025 zou De Bruyne op dit moment meer dan 3,43 doelkansen per wedstrijd creëren.

De aanvallende middenvelder is dus een speler die teams in de gaten moeten blijven houden, ondanks wat er gezegd kan worden over zijn vormdip. De volgende uitdaging voor De Bruyne en Manchester City volgt zaterdagmiddag.

De Skyblues zullen spelen op het veld van Nottingham Forest. Deze wedstrijd is van groot belang voor City, aangezien ze bij winst over Forest in de stand kunnen springen, dat momenteel derde staat.