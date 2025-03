Thorsten Fink waarschuwt alle andere titelkandidaten over zijn KRC Genk

Wat een luxe voor Thorsten Fink. De trainer van KRC Genk heeft slecht nieuws voor alle andere titelkandidaten.

Met een big smile zat Thorsten Fink zijn persconferentie voor. Op youngster Thomas Claes na is zijn volledige A-kern helemaal fit. Dat zorgt voor een enorme luxesituatie bij de Limburgers.

“Zaterdag haak ik de laatste knopen door”, zegt Fink aan Het Belang van Limburg. “El Ouahdi keert terug uit schorsing, Oh en Sattlberger zijn opnieuw fit. Ook Sor traint weer vol mee, ik moet alleen nog zien of ik hem al tegen Dender of tegen Union in de kern opneem.”

En dat is lang niet de enige beslissing die hij nog moet nemen, zo laat de trainer weten. “Start ik op dit slecht veld met Karetsas of kies ik toch voor Hrososvsky? En hoe proberen we, zoals al vaker dit seizoen, na rust het verschil te maken met enkele wissels?”

Een nachtje over slapen, aldus Fink. Hoe dan ook gaat hij op zijn buikgevoel voort. De spelers moeten nog eventjes wachten om te weten of ze in het basiselftal staan.

“De concurrentie houdt iedereen scherp. Het is knokken voor een plaatsje. Niet alleen in de ploeg, ook in de wedstrijdselectie. Dat merk je ook op training, ik zie veel scherpte. Daarom vrees ik op dat vlak geen terugval in de matchen voor de play-offs. Zo zit deze groep niet in elkaar”, besluit hij.