🎥 Breaking nieuws: Rode Duivel kondigt afscheid van nationale ploeg aan: "Door Thibaut Courtois"

Met Rudi Garcia hebben de Rode Duivels een nieuwe bondscoach. Volgende week maakt hij zijn eerste selectie bekend, voor het dubbel duel in de Nations League.

Eén naam mogen we alvast schrappen in de lijsten. Koen Casteels zal niet langer voor de nationale ploeg spelen, zo laat voetbalpodcast MidMid weten.

“Deze week niet enkel een grote naam, maar ook groot nieuws in de MIDMID-studio: @koencasteels1 kondigt bij @jorisbrys en @winkelmans zijn afscheid bij de nationale ploeg aan!”, klinkt het.

“Speciaal voor deze gelegenheid komt de aflevering daarom al op zondag online en niet op donderdag”, klinkt het. Om 11 uur is het programma te bekijken op Play Sports 1. Vanaf 16 uur kan het ook bekeken worden op het YouTube-kanaal en de podcastkanalen van @playsportsbe!

De eerste straffe reactie van Koen Casteels op de terugkeer van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels kan je hier alvast nalezen.

