🎥 Genoeg om te stoppen bij Duivels: Dit heeft Koen Casteels te zeggen over terugkeer van Thibaut Courtois

Koen Casteels stopt als Rode Duivel. Dat maakt hij vandaag bekend in de podcast MidMid.

Geen Rode Duivels meer voor doelman Koen Casteels. De doelman kan niet leven met hoe de terugkeer van Thibaut Courtois bij de nationale ploeg er gekomen is.

“Eerst en vooral vind ik het een beetje raar dat Courtois zelf mag beslissen dat hij mag terugkomen”, klinkt het. “En dan vind ik het heel raar dat de voetbalbond op die manier zijn kar 180 graden draait en de rode loper uitrolt en hem terug met open armen verwelkomt. Hoewel de actie nog altijd dezelfde gebleven is en er eigenlijk niks veranderd is.”

Casteels heeft geen probleem met de figuur van Thibaut Courtois, als beste doelman van de wereld. Hij heeft het vooral moeilijk met de houding die de voetbalbond in het dossier aanneemt.

“Het zit niet zozeer diep naar Thibaut toe, maar vooral naar de voetbalbond. Dat past niet bij de normen en waarden die ik heb over wat een teamsport of een sportieve organisatie zou moeten zijn. Misschien denkt de voetbalbond dat er genoeg tijd is overgegaan, maar ik kaart nu aan dat dat niet zo is."

Volgens Casteels is hij zelf lang niet de enige die er zo over nadenkt bij de spelers van de nationale ploeg. "En dat het in de spelersgroep nog steeds leeft. Er zijn heel veel spelers die op dezelfde manier als ik denken.”