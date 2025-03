Michy Batshuayi herlanceert zijn seizoen, maar ook zorgen voor Rudi Garcia in dezelfde match

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Michy Batshuayi heeft eindelijk de weg naar het doel gevonden bij Eintracht Frankfurt. Hij stond in de basis tegen Union Berlin en scoorde zijn eerste doelpunt.

Galatasaray verkocht Michy Batshuayi aan Galatasaray, maar het blijft bijzonder moeilijk voor onze landgenoot. De concurrentie is groot, maar het geduld heeft zijn vruchten afgeworpen.

Voor de tweede keer dit seizoen stond Batshuayi in de basis bij zijn nieuwe club. Hij maakte van deze kans gebruik om zijn eerste doelpunt te scoren in het shirt van Eintracht Frankfurt. Dat gebeurde tegen Union Berlin in de Bundesliga (0-1).

Goed gepositioneerd tussen de verdedigers van Union Berlin, heroverde de Belgische aanvaller de bal nadat het schot van zijn teamgenoot was geblokkeerd door een verdediger. Met een schot met rechts opende hij de score.

Een moment van opluchting voor de aanvaller die dit briljante doelpunt nodig had om zijn seizoen nieuw leven in te blazen en het vertrouwen van zijn coach terug te winnen.

Ondanks zijn doelpunt werd de Belg in de 60ste minuut van de wedstrijd vervangen. De wedstrijd eindigde in een 1-2 nederlaag. Minder nieuws was er van Arthur Theate. Hij viel geblesseerd uit tijdens de opwarming, wellicht met een blessure. Meteen ook een zorg voor bondcoach Rudi Garcia...