Analist scherp voor uitspraken Koen Casteels: "Een storm in een glas water"

Koen Casteels zal niet meer de Belgische kleuren verdedigen bij de nationale ploeg, dat vertelde hij in een aflevering van MidMid. De doelman was niet tevreden over de terugkeer van Courtois en trekt zich daarom terug bij de Rode Duivels. Alleen vindt niet iedereen dat een groot gemis.

In MidMid legt de doelman van Al-Qadsiah in Saudi-Arabië uit waarom hij niet meer voor de Rode Duivels wil uitkomen. Hij kan weinig begrip opbrengen voor het feit dat Courtois zelf mag beslissen of hij terugkeert of niet.

"Ik vind het een beetje vreemd dat Thibaut Courtois zelf kan beslissen of hij terug mag keren. En ik vind het heel vreemd dat de federatie op deze manier een ommezwaai maakt en de rode loper uitrolt", aldus Casteels.

Jaloezie

Casteels en Courtois hebben verleden samen. Beide doelmannen waren op hetzelfde moment actief bij KRC Genk en volgens Alexandre Teklak, analist bij RTBF, ligt de oorsprong van het interlandpensioen van Casteels daar.

"Het probleem begon in Genk, waar ze samen speelden, en Thibaut Courtois overschaduwde altijd Koen Casteels. Er is duidelijk sprake van jaloezie en die is er al lang tussen de twee", aldus Teklak.

Volgens de analist valt het pensioen van Casteels te minimaliseren. "Ik kan begrijpen dat hij een gebrek aan respect voelt, maar hij zou nooit aan het EK zijn begonnen zonder de afwezigheid van Thibaut Courtois. Dit pensioen is een storm in een glas water."

Courtois-affaire

Casteels haalde ook aan dat hij niet de enige Duivel was die een probleem heeft met de Courtois-situatie. Alleen zal volgens Teklak de komst van Garcia ervoor zorgen dat de zaak-Courtois snel zal overwaaien.

"Zijn terugkeer zal vanzelf gebeuren; ik denk niet dat er veel meer over te zeggen valt. Met een nieuwe coach zullen de spelers moeten laten zien dat ze hun selectie verdiend hebben. De spelers zullen zich daar meer zorgen over maken dan over de Courtois-affaire."

Volgende week vrijdag maakt Rudi Garcia zijn eerste selectie voor de Rode Duivels bekend. Dat Casteels er níet en Courtois er wél zal bij zijn, kunnen we u nu al meegeven.